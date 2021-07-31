المريخ يتدرب بقوة للممتاز والكأس تيري والصيني يغادران للعلاج بالقاهرة





واصل فريق الكرة بنادى المريخ تدريباته لمتبقي مباريات الدوري الممتاز وكأس السودان القومي تحت إشراف المدير الفني المكلف إبراهيم حسين إبراهومة.. حيث أجرى الفريق تدريباً قوياً شهد مشاركة لاعبي الفريق في غياب نجوم المنتخب الوطني علي أن يواصل الفريق في التدريبات اليوم.

أكمل مدير الكرة بالنادي أنس نصر الدين إجراءات سفر الثنائي سيف تيري وعماد الصيني للقاهرة وقد كان في وداعهما الخميس الماضي بمطار الخرطوم بعد توجيه رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال بتكملة إجراءات سفر الثنائي وكان رئيس نادي المريخ قد أعلن تكفله بعلاج الثنائي، وينتظر ان يخضع تيري والصيني لفحوصات بالقاهرة إيذاناً ببدء علاجهما.

صحيفة الصيحة