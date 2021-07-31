د. شداد يفضح لجنة المسابقات ويكشف تفاصيل جديدة عن تأجيل قمة​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ الدوري الممتاز





​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏قال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الدكتور كمال شداد ان مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هوبير فيلود لم يطلب من الاتحاد العام أو لجنة المسابقات تأجيل مباراة القمة بين الهلال والمريخ وأضاف شداد أن هذا الأمر هو خاص ومن صلاحيات لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم وأضاف شداد أن الفرنسي فيلود مدرب محترف يعرف حدود صلاحياته ومهامه ولم يتطرق في مذكرته التي قدمها الى اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة القمة بل حدد فترات تجمع لاعبي المنتخب قبل سفر البعثة الى معسكر الإمارات.

وكانت لجنة المسابقات قد قالت إن المدير الفني للمنتخب فيلود طلب من الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الهلال والمريخ السادس من أغسطس المقبل، وذلك لتجهيز المنتخب للأمم الأفريقية وسيخوض صقور الجديان مباراتين بمعسكر الإمارات.

صحيفة الصيحة