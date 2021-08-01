الهلال مرشّح لحصد نقاطٍ جديدة في الممتاز ومواصلة زعامته





من غير المرجّح أن يقف هلال الساحل، الذي يحتلّ المركز الخامس بين فرق الدوري السوداني الممتاز، في وجه المتصدّر الهلال الخرطوم الذي يسير على الطريق الصحيح لاستعادة اللقب.

ويبدو الهلال المتصدّر مرشحًا بقوةٍ لمواصلة زحفه نحو اللقب الغائب عن خزائنه لثلاث سنواتٍ على التوالي، عندما يقابل هلال الساحل الخامس، الأثنين، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السوداني الممتاز.

وعزّز فريق المدرب البرتغالي موقعه في الصدارة بفوزه الثمين على نظيره أهلي الخرطوم بهدفين دون ردٍ، في آخر جولة خاضها قبل توقف المنافسة بسبب كأس السودان.

ويبتعد”الأزرق” بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر المريخ الخرطوم.

ويأمل الهلال في مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز السابع تواليًا منذ خسارته أمام المريخ في قمّة مباريات الدورة الأولى، ويعوّل الفريق على مهاجمه عيد مقدّم.

وفي المباريات الأخرى يلعب الأهلي مروي”32″ أمام الأمل عطبرة”30″، ويواجه حي العرب بورتسودان”33″ نظيره الهلال الأبيض”31″، فيما يلاقي حي الوادي نيالا نظيره الشرطة القضارف”22″.

باج نيوز