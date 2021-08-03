دقلو : السودان عانى من عزلة دولية طويلة





أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، فريق اول محمد حمدان دقلو ، رغبة السودان في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية الى مستويات متقدمة من التنسيق والشراكة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وقال دقلو لدى لقائه بوفد أميريكي يضم رجال الاعمال والمنظمات الطوعية واعضاء سابقين بالكونغرس ، إن السودان عانى من عزلة دولية لفترات طويلة، مؤكداً حرص الحكومة على اكمال مهام واهداف الفترة الانتقالية وصولاً الى التحول الديمقراطي.

من جانبهم ثمن أعضاء الوفد ، العلاقات السودانية الامريكية التي قالوا انها تشهد تطوراً ملحوظاً في اعقاب التغيير الذي شهدته البلاد، وابدوا تطلعهم لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين تخدم المصالح المشتركة للشعبين، مؤكدين استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المقبلة.

صحيفة السوداني