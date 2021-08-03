ليفربول يخطط لمكافأة محمد صلاح بعقد جديد الأعلى أجراً فى تاريخه





ذكرت تقارير صحفية، اليوم، أن الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، أصبح قريبا من دخول تاريخ النادى الإنجليزى، فى ظل اقترابه من توقيع عقد جديد مع الريدز.

وأكدت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية فى تقرير لها أن إدارة ليفربول لن تقوم بإبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الصيفى الحالى، من أجل تجديد عقود اللاعبين.

الصحيفة نفسها أكدت أن ليفربول يسعى أيضا إلى مكافأة محمد صلاح على ما قدمه للنادى على مدار مسيرته، وإسهامه فى الحصول على 4 ألقاب خلال المواسم الـ4 الماضية، من خلال رفع راتبه فى العقد الجديد ليصبح الأعلى أجرًا.

ويرتبط محمد صلاح مع نادى ليفربول بعقد يمتد حتى صيف عام 2023، غير أن النادى الإنجليزى لم يقدم خطوات فعلية لتجديد تعاقده.

ويعتبر محمد صلاح هو الأعلى أجراً فى ليفربول خلال الفترة الحالية، براتب أسبوعى قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، ولكن العقد الجديد سيجعله الأغلى في تاريخ ليفربول.

أخبار محمد صلاح اليوم

وبمجرد توقيعه على عقد جديد سيصبح محمد صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول، متفوقا على الأوروجواني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي.

ووقع سواريز عقداً مع ليفربول في ديسمبر 2013، جعله وقتها الأعلى أجرا فى تاريخ النادى بـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، قبل أن يقاسمه صلاح الرقم ذاته في 2018، ويقترب من التفوق عليه حال التجديد.

اخبار ليفربول

وجددت إدارة ملعب أنفيلد مؤخراً تعاقد اللاعب الشاب ترينت ألكسندر أرنولد بعقد يمتد لـ4 سنوات مقبلة حتى عام 2025.

ووفقا للصحيفة فإن الأسبوع المقبل سيشهد جلوس الحارس أليسون بيكر على طاولة المفاوضات من أجل تجديد تعاقده مع ليفربول لفترة إضافية.

وانضم أليسون بيكر إلى صفوف ليفربول في 2018، ويحصل على 150 ألف يورو كراتب أسبوعي، وينتظر أن يمنحه العقد الجديد زيادة قوية بفضل ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

​اخبار ليفربول

وبحسب التقرير فإن المدافع الهولندي فيرجل فان دايك سيتبع صلاح في التجديد وبعقد كبير أيضاً، مكافأة على ما قدمه للنادي منذ انتقاله من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في شتاء 2018.

علماً بأن فان دايك هو ثالث اللاعبين الأعلى أجراً في ليفربول خلال الفترة الحالية بعد محمد صلاح وتياجو ألكانتارا، براتب أسبوعي قيمته 180 ألف جنيه إسترليني.

وتعمل إدارة ليفربول في الإطار ذاته على تجديد عقود 3 لاعبين آخرين؛ هم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فابينيو والاسكتلندي أندرو روبرتسون.

صحيفة ليوم السابع