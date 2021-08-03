الهلال والمريخ يهيمنان على الدوري السوداني





أسدل الستار عن مواجهات الجولة 25 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز، والتي شهدت تحقيق الفوز في 7 من أصل 8 مباريات وشهدت الجولة العديد من التعديلات على جدول الترتيب، لتمهد نتائج الجولة 26 لحسم اللقب والتمثيل بالكونفيدرالية لصاحبي المركزين 3 و4. علاوة على تحديد هوية الهابطين بالمركزين 15 و16، إلى جانب هوية الفريق الذي سيخوض الملحق وهو صاحب المركز 14. مفاجآت حقق ثنائي مدينة الفاشر “الهلال والمريخ”، مفاجأتان من المعيار الثقيل، كما حمل فوز الشرطة القضارف على حي الوادي عنصر المفاجأة. وفاز الهلال على هلال الساحل (2/0) وبذات النتيجة فاز كل من المريخ على أهلي الخرطوم، والأمل عطبرة على أهلي مروي. كما فاز فريق مريخ الفاشر على أهلي شندي بنتيجة (1/0)، وبذات النتيجة حي العرب بورتسودان على هلال الأبيض. وتغلب هلال الفاشر على الخرطوم الوطني (2/1)، فيما حسم التعادل (2-2) نتيجة مواجهة توتي وهلال كادوقلي. حركة عنيفة نتائج الجولة وفق موقع كوورة أسفرت عن حركة عنيفة في المراكز باستثناء المقدمة، حيث ابتعد الهلال والمريخ بسابق الصدارة، بوصولهما لـ55 و52 نقطة على التوالي. وساعدت خسارة حي الوادي نيالا صاحب المركز الثالث أمام الشرطة القضارف في ابتعاده عن سباق اللقب تماما، حيث تجمد رصيد الفريق عند 40 نقطة. وهز حي العرب بورتسودان الجميع في منطقة السباق على خوض غمار كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بوصول الفريق للنقطة 38 واحتلاله المركز الرابع. وذلك لأول مرة منذ أكثر عدة سنوات مستفيدا من هدية هلال الفاشر الذي صعق الخرطوم الوطني ودحرجه إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة. وواصل أهلي مروي التراجع في النتائج والترتيب وتدحرج من المركز السابع الذي احتله الأمل (34 نقطة) إلى المركز الثامن، برصيد 32 نقطة. وحافظ هلال الساحل صاحب الـ34 نقطة على المركز السادس بالجدول، فيما تراجع هلال الأبيض صاحب الـ31 نقطة إلى المركز التاسع بدلا عن الثامن. وبات أهلي شندي في منطقة الخطر، بعد فوز هلال الفاشر الذي احتل الهلال المركز العاشر مكان شندي، وبات الأخير على بعد من 2 إلى 6 نقاط عن مركز الملحق ومركزي الهبوط المباشر. فوز الشرطة على حي الوادي، قفز بالفريق من مكرز الملحق (14)، إلى المركز 12 بـ25 نقطة، كما أدى لتراجع أهلي الخرطوم وتوتي إلى المركزين 13 و14 على التوالي. أما مفاجأة مريخ الفاشر فقد أيقظت الفرق من المركز 11 وحتى المركز 16، بعد رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 15 “قبل الأخير”، ويمكنه القفز أعلى من مركز الملحق، حال فوزه في الجولة المقبل وتعثرت الفرق المنافسة له في المنطقة الخطرة. في المقابل عاد فريق هلال كادقلي لمؤخرة ترتيب الدوري السوداني الممتاز بعد تعادله مع توتي ليستقر الفريق في المركز السادس عشر. معادلة الأهداف ظهرت معادلة فارق الأهداف بشكل مثير بعد نهاية الجولة، بواقع حي العرب “22-22″، وهلال الساحل “21-21″، والهلال الأبيض “19-19”. كما تساوى أصحاب المراكز 14 و15 و16 على التوالي توتي ومريخ الفاشر وهلال كادقلي، حيث بلغ فارق أهدافهم “-15”.

الخرطوم ( كوش نيوز)