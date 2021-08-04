مجلس الوزراء يجيز بالإجماع انضمام السودان للمحكمة الجنائية





أجاز مجلس الوزراء امس بالاجماع انضمام السودان لميثاق ، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس مجلس الوزراء د عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في صفحته الشخصية فيس بوك أجزنا اليوم خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه وأكد أن. العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي تسعى الحكومة لبنائه.

صحيفة الجريدة