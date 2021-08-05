المريخ يطالب الاتحاد السوداني بالتراجع عن قراره





فجرت لجنة الانتخابات المستقلة والمنتخبة بالاتحاد السوداني، مفاجأة من العيار الثقيل، بقرارات الانسحاب عن الملف الإداري بالمريخ، ورفضها الإشراف على العملية الانتخابية. ورحب مجلس إدارة المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال، بقرار انسحاب لجنة الانتخابات المستقلة، استنادًا للمادة 17 من نظام اتحاد الكرة لسنة 2017، والمادة (2-2) من لائحة انتخابات الاتحاد المحلي، والمادة (1-29) من نظام النادي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد قرر في يونيو، تكليف لجنة الانتخابات المستقلة، بالإشراف على انتخابات نادي المريخ. وأوضح مجلس إدارة المريخ، الخميس وفق موقع كوورة، أنه عندما رفض قرارات اتحاد الكرة، كان يعلم أنها “مخالفة”. ودعا المريخ، كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني، للتراجع عن قرارات اتحاد الكرة. وقال المريخ “نوضح لجمهورنا والرأي العام، أن عملية الانتخابات من صلاحيات لجنة الانتخابات، التي جاءت من قبل الجمعية العمومية للنادي، والتي قامت بانتخاب لجنتي الانتخابات ولجنة الانتخابات الاستئنافية في عمومية 31 يوليو الماضي”. وتابع “هذه العمومية كانت لتنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بإدراج ملاحظات الفيفا على النظام الأساسي للنادي لسنة 2019 وتعديل نظام 2021، وانتخاب اللجان الانتخابية واستكمال اللجان المستقلة، وإجازة اللائحة الانتخابية”. وأتم “ندعو مجلس اتحاد الكرة لسحب قراره بتاريخ 14 يونيو وأن يسير على خطى لجنة انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم”.

الخرطوم ( كوش نيوز)