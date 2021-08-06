(الدعم السريع): نسعى لتأسيس قوات تراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان





أكّدت قوات الدعم السريع، التزامها بتقديم نموذج يُراعي حقوق الإنسان ويحترم القانون الدولي من خلال الدورات التدريبية التي تنتظم قواتها بكافة مواقعها ومستوياتها.

وخاطب اللواء ركن عصام الدين صالح فضيل، ممثل قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أمس، ختام الدورة الثانية من مشروع بناء قُدرات قوات الدعم السريع في مجال حقوق الإنسان، التي ينفذها معهد جنيف لحقوق الإنسان بدار النفط.

وأوضح أنّ موضوع الدورة مهم لعلاقته بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأكد سعيهم لتأسيس قوات تُراعي القوانين الدولية وتحترم حقوق الإنسان، خاصة أنها تحتاج جُرعات من القوانين لتنفيذ مهامها وسط المدنيين بمهنية.

وأكد مُضِي قيادة الدعم السريع في إقامة الدورات الداخلية والخارجية لتأهيل الضباط والقوات، ودعا الدارسين من الضباط لنقل ما تعلّموه للرُّتب الأدنى وصف الجنود لإحسان التعامُل مع المدنيين خاصة في مناطق الصراعات القبلية التي تعتبر من التحديات التي تُواجه القوات في الميدان.

من جانبه، أعلن رئيس وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بالدعم السريع د. حبيب جيسان كوكو، سعي الوحدة لإصدار التشريعات ومُواصلة التدريب والتوعية وسط القوات حفاظاً على كرامة الإنسان.

من جهته، ثمّن مُمثل معهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر، قرار قائد الدعم السريع بإنشاء وحدة مختصة بحقوق الإنسان وحماية الطفل، من واقع حرصه على تدريب منسوبيه بمثابرة واهتمام، وأشاد بالمتخرجين من الضباط الذين أظهروا انضباطاً كبيراً، وأكد سعي المعهد لنقل الدورات إلى الولايات وخاصة دارفور.

بدوره، تقدّم ممثل الدارسين اللواء ركن الخير عبد الله، بالشكر لمعهد جنيف، وأكد استفادة الدارسين الكبيرة من مواضيع الدورة وهي مهمة لرفع قدرات الضباط والقوات، وأوضح أنهم سينقلون ما تعلموه لجنودهم المنتشرين في بقاع السودان كافة.

(كوش نيوز)