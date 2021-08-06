الحكومة تقر بعدم إرسال أموال الدعم المباشر لـ(1.1) مليون أسرة





قال مسؤول إن الحكومة لم تُرسل أموال الدعم النقدي المباشر لـ 1.1 من أصل 1.7 مليون أسرة جرى تسجيلها في البرنامج رسميًا.وتتلقى كل أسرة مكونة من 6 أفراد 30 دولار -تُعادل 13 ألف جنيه تقريبًا، تقول الحكومة إن الغرض منها تخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية المُنفذة.

وقال مدير برنامج دعم الأسرة “ثمرات”، معتصم أحمد صالح، إن “هناك فارق كبير بين عدد الأسر المسجلة وهي 1.7 مليون أسرة وبين التي تلقت الدعم فعليًا وهم 527 ألف أسرة”.

وأشار إلى إنه بحث مع الأجهزة المصرفية، في اجتماع أمس بمقر بنك السودان المركزي، إيجاد حلول عاجلة وعملية تُسرع عمليات الدفع للمواطنين.

وقال إن “الاجتماع ناقش تذليل العقبات التي تواجه إرسال الدعم المالي وتهيئة الجهاز المصرفي لتقديم الخدمة المطلوبة التي تتناسب مع حجم وعدد المواطنين المستهدفين في المرحلة المقبلة”. وتخطط الحكومة لتغطية 32 مليون شخص في برنامج الدعم المباشر -80% من السُكان.ويقول البرنامج إنه يسعى لتسجيل ثلاث ملايين أسرة في سبتمبر المقبل في ولايات شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق وسنار وشمال وغرب وجنوب كردفان.

وخصص الاتحاد الأوربي وأمريكا والبنك الدولي وشركاء آخرين مبالغ مالية لصالح البرنامج الذي عدته الحكومة بديلا للدعم السلعي الذي رفعته عن الوقود والخبز والكهرباء.

(كوش نيوز)