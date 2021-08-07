السودان: ترتيبات لصهر (530) عربة غير مقننة (بوكو حرام)





أمن اجتماع لجنة تنسيق شئون امن ولاية الخرطوم بمشاركة مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة وبحضور رئيس اللجنة الفنية يوم الخميس على استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة العربات والمواتر غيرالمقننة ومحاربة الظواهر السالبة من خلال العمل المشترك لحجز العربات والمواتر غير المقننة بولاية الخرطوم.

ووجه والي الخرطوم ايمن خالد بضرورة إستمرار الحملات لجمع العربات والمواتر غير المقننة وإستدامة العمل .

وأكد الاجتماع على تسليم كل العربات المصادرة بواسطة ممثل اللجنة العليا الى هيئة الجمارك توطئة لصهرها وكشف عن إكتمال الإجراءات 530 مركبة تمت مصادرتها توطئة لصهرها في الفترة القريبة المقبلة .

الخرطوم 6-8-2021 (سونا)