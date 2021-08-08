شاهد بالفيديو: ندى القلعة توقف الغناء في الحفل وتهزئ أحد المعجبين بسبب ما قام به





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة ندى القلعة وهي تتغني في حفل بأحدي صالات الأفراح التي أطربت فيها جميع الحضور الذين اظهرو تفاعلهم مع الأغنيات التي كانت تؤديها.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد قام أحد المتواجدين بالحفل بالذهاب اليها لرمي (النقطة) عليها إلا أنها قابلتها بالرفض وقالت له ( انا جاية اغني وماعايزة قروش والنقطة بتخرب الحفل) بعدها توقفت عن إكمال الأغنية وتحركت عن الشخص الذي كان يضع( النقطة) عليها.

الخرطوم :(كوش نيوز)