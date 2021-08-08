التربية: لم نطبع نسخةً واحدةً من منهج (المتوسطة)





أقرّ مسؤول بوزارة التربية والتعليم لمصدر، بأنه لم تتم طباعة نسخة واحدة من منهج المرحلة المتوسطة، فيما كشفت غرفة الطباعة والتغليف، عن عدم استلامها أصول المناهج التي تمت إجازتها مؤخراً لتشرع الغرفة في طباعتها بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية. وأكد مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة التربية معز فيصل، بإجازة المناهج بنسبة (80%) واستلامها من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، وكشف، أن تكلفة طباعة الكتاب بلغت (2.650) مليار جنيه تمت الموافقة عليها من قبل وزارة المالية وفي انتظار تصديق إذن الصرف. وأقر معز بوجود إشكالات في التصميم تتم معالجتها الآن، ونوه لعدم كفاية الوقت للطباعة والتوزيع، وأنه سيتم حشد جميع المطابع بالعاصمة والولايات لطباعة أكثر نسخ ممكنة من جملة (9) ملايين نسخة بـ(15) مطبعة حديثة، وقال إن الوزارة لم تطبع نسخة واحدة حتى الآن.

من جانبه، أكد ممثل غرفة الطباعة والتغليف بلجنة طباعة المنهج الجديد عبد الرحمن عثمان لـ(الصيحة)، عدم استلام المحتوى حتى الآن، فضلاً عن عدم الاطلاع والتوقيع على العقودات التي بموجبها توفير الضمانات المالية للمطابع. وكشف تحقيق بحسب صحيفة الصيحة)، عن مؤشرات تلوح باحتمالية تأجيل العام الدراسي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم 5 سبتمبر القادم 2021 موعداً لبداية الموسم الدراسي الجديد في كل أنحاء السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)