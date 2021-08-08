محمد صلاح يقود كتيبة ليفربول في ودية أتلتيك بيلباو استعدادا لانطلاقة البريمرليغ





يقود اللاعب المصري محمد صلاح هجوم فريق نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة الودية التي يخوضها أمام أتلتيك بيلباو الإسباني استعدادا للموسم الكروي المقبل.

جاء ذلك وفقا لتدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، على “تويتر”، اليوم الأحد، وذكرت فيها تشكيل الفريق أمام بيلباو، في المباراة التي تجمعهما، على ملعب “آنفيلد”.

إليكم تشكيل الريدز في مواجهة أتلتيك بلباو على آنفيلد 📋🔴 pic.twitter.com/6AAvM6BbE8

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 8, 2021

وشمل تشكيل ليفربول كل من:

أليسون – أرنولد – ماتيب – فان دايك، إضافة إلى روبيرسون – ميلنر – كيتا – إليوت – ساديو ماني – محمد صلاح – جوتا.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين الأوروبيين للموسم الكروي المقبل (2021 / 2022).

سبوتنيك