شاهد بالفيديو: شاب يحمل فتاة سودانية على أكتافه خلال حفل ود المزاد





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني يقوم بحمل فتاة على أكتافه من أجل مشاهدة ودالمزاد وهو يغني في الحفل الذي الحفل الذي أحياه قبل عدة أيام.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت الفتاة تردد الأغنيات التي يغنيها ودالمزاد وهي محمولة على أكتاف الشاب وسط تجمهر عدد كبير من الشباب الذين كانو متواجدين بالحفل الجماهيري العريض.

وبحسب متابعات للفيديو فقد أظهر رواد مواقع التواصل غضبهم على الشاب والفتاة بالحفل وأكدوا أنها ظاهرة جديدة لابد من القضاء عليها حتي لاتحاول الفتيات الأخريات تقليدها بحجة عدم مقدرتهن على رؤية الفنان.

الخرطوم:(كوش نيوز)