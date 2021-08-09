مجلس المريخ يرفض قرار اللجنة الثلاثية: تجاوز الخطوط الحمراء





رفض مجلس إدارة المريخ السوداني، برئاسة آدم سوداكال، قرار اللجنة الثلاثية التي كلفها اتحاد كرة القدم، بالتعامل مع الملف الإداري بالنادي. وكانت اللجنة التي يرأسها اللواء شرطة دكتور عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وفق موق كوورة قد أصدرت قرارا الأحد بتكوين لجنة للإشراف على انتخابات المريخ، المقرر أن يعقدها أعضاء المجلس المعارضين لرئيس النادي، يوم 5 سبتمبر المقبل. نص بيان المريخ، “طالعنا أمس الأحد الموافق 8 أغسطس خطابا معنونا من اللجنة الثلاثية بالاتحاد السوداني لكرة القدم بالنمرة أ س ك ق/عمومي/27 يحمل توقيع النائب الأول لرئيس الاتحاد اللواء السابق عامر عبدالرحمن، تم الإعلان من خلاله على تكوين لجنة لإدارة انتخابات نادي المريخ الرياضي”. وأضاف: “تم الزعم في الخطاب أن القرار جاء وفقا لخارطة الطريق التي قام بوضعها مجلس الاتحاد في اجتماعه رقم 20 بتاريخ 13-14 يونيو2021”. وزاد: “هذا الخطاب مرفوض من قبلنا في مجلس إدارة نادي المريخ، كما أنه جاء مخالفا لقرارات الاتحاد السوداني في اجتماعه رقم 20 والتي سبق وأن رفضناها وأعلنا مناهضتها قانونيا”. وتابع: “خطاب اللجنة الثلاثية الخاص بتكوين لجنة لإدارة الانتخابات الخاصة بالنادي غير قانوني ويمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لنادي المريخ وينتهك نظام الاتحاد السوداني لسنة 2017 المادتين 17 والمادة 18، ويخالف نظام المريخ الأساسي لسنة 2019 تعديل سنة 2021، كما هو مخالف للقرارات التي صدرت في 13 و 14 يونيو 2021 والتي لم تتضمن أن يتم تكوين أي لجنة انتخابية لإدارة انتخابات النادي”. وواصل: “كان التكليف للجنة الانتخابات بالاتحاد السوداني، والتي اعتذرت عن الإشراف في بيان أوضحت خلاله أن تلك الخطوة مخالفة للقانون ولنظام الاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017 المادة 17 وللائحة انتخابات الاتحاد العام المادة 2 الفقرة 2”. واستطرد: “رحبنا في مجلس الإدارة بقرار لجنة الانتخابات، مع تحفظنا على الجزئية المتعلقة بالنظام المذكور في بيان اللجنة، سيما أن نادي المريخ عقد جمعية عمومية مشهودة في 31 يوليو 2021، وقد تم خلالها انتخاب لجنتي الانتخابات ولجنة الانتخابات الاستئنافية وبقية اللجان المستقلة، وتم خلال تلك الجمعية إجازة اللائحة الانتخابية لنادي المريخ الرياضي لعام 2021، كما تم إجازة جميع التعديلات المقترحة من قبل الفيفا على نظام النادي الأساسي لسنة 2019 تعديل سنة 2021، وعليه شرعت لجنة الانتخابات المنتخبة بنادي المريخ في القيام بمهامها وواجبتها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، حيث قامت بنشر الجدول الزمني للانتخابات وحاليا تمارس دورها وصلاحياتها بصورة مستقلة، وبحسب لائحة انتخابات النادي المجازة في جمعية 31 يوليو 2021”. وأردف: “وعليه فإن القرار الخاص بتكوين لجنة للإشراف على الانتخابات قرار مخالف ولا يستند على أي أساس قانوني وغير ملزم لنا في نادي المريخ ويكشف للرأي العام حجم الاستهداف الممارس من الجنرال السابق عامر عبد الرحمن الذي ظل طوال الفترة السابقة في حالة ترصد دائمة للأوضاع بالمريخ، وكانت جميع القرارات التي ظل يقف خلفها مخالفة للنظم واللوائح ولا يسندها أي جانب قانوني سليم والدليل قراره المعلن باسم اللجنة الثلاثية المتعلق بتكوين لجنة لإدارة الانتخابات”. وتساءل البيان: “منذ متى كانت اللجان التي تدير الانتخابات يتم تكوينها بهذه الطريقة المشوهة وغير المستندة على جانب قانوني؟ علما أن لجان الانتخابات تنتخب من قبل الجمعيات العمومية ونادي المريخ به لجنة انتخابات منتخبة من قبل الجمعية العمومية للنادي ولا يمكن لأي جهة فرض لجنة بخلافها”. وأوضح البيان: “بالعودة لقرار الجنرال السابق عامر الذي أشار خلاله للاستناد على قرارات الاتحاد بتاريخ يومي 13 و14 يونيو الماضي، ففي تلك القرارات لماذا لم يتم اعتماد مخرجات الجمعية العبثية وغير الشرعية بتاريخ 27 مارس الماضي، إن كان الأمر قانونيا بالأساس؟”. واستكمل: “تلك الجمعية كان ولا يزال عقدها غير شرعي ومخالف لنظام النادي الأساسي، ولقرار مجلس إدارة نادي المريخ الذي أعلن تأجيلها لتعقد في وقت لاحق. وعليه، فإن مجلس إدارة المريخ يعتبر خطاب اللجنة الثلاثية الصادر وما حواه من قرار، كأن لم يكن وغير ملزم له”. واسترسل: “نأمل من رئيس الاتحاد السوداني، البروفيسور كمال شداد، أن يضع حدا لهذا التجاوز المخل وغير القانوني، وهو الرجل المتشرب بمعرفة القوانين والنظم واللوائح، فما يجري من اللجنة الثلاثية تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأراق ماء وجه القانون والنظم واللوائح، وأسهم في خلق أشكال متعددة من الأزمات بنادي المريخ”. وتابع: “ظللنا نلتزم بالجانب القانوني وسلكنا دوما الطرق الصحيحة، وآخرها عقد الجمعية غير العادية للنادي بتاريخ 31 يوليو الماضي، والتي نفذنا خلالها خارطة طريق الفيفا بشكلها الصحيح، وتم خلال هذه الجمعية انتخاب جميع اللجان المنتخبة بحسب نظام النادي الأساسي لسنة 2019 تعديل سنة 2021، وبالتالي لم يعد هنالك مجال أو متسع لأي اجتهاد أو تدخل في عمل اللجان المستقلة بالنادي”. وأتم البيان: “نؤكد لجمهورنا ولأعضاء الجمعية العمومية، وهم أصحاب الوجعة الحقيقية والذين يملكون الكلمة الفصل، أن النادي سيخاطب الفيفا بهذه التطورات كما ستتم مخاطبة رئيس الاتحاد السوداني. ونؤكد لكم مرة أخرى أن جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تجرى على قدم وساق تحت إشراف لجنة الانتخابات المنتخبة بنادي المريخ الرياضي، وتحت إشراف بقية اللجان المنتخبة، ولن يستطيع أي كائن من كان تغيير هذا الواقع”.

الخرطوم ( كوش نيوز)