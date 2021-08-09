مفاجأة.. هل ينقلب ميسي على « باريس» من أجل «لندن» ؟





في باريس تمت كل التحضيرات من أجل استقبال ميسي، حديقة الأمراء تزينت لاستقبال البرغوث الأرجنتيني الأكثر جماهيرية وشعبية في العالم. الشرطة الفرنسية انتشرت حول ملعب باريس سان جيرمان (بحسب صدي البلد) لتهيئة الأجواء الأمنية الملائمة لعبور ليونيل ميسي إلى ملعبه الجديد في الظهور الأول له. ليونيل ميسي في مؤتمر الوداع ميسي أيضًا كان سببًا في استئجار مالك باريس سان جسرمان لبرج إيقل لمدة 3 أيام، من أجل إعلان الترحيب بالأسطورة الكروية الحية. أين ليونيل ميسي ؟ لكن.. مع كل هذا، لم يصل ميسي حتى الآن إلى باريس، في فرنسا يقولون إنه في الجو وسيهبط إلينا عما قريب، وفي اسبانيا يقولون إنه لم يغادر منزله .. فأين ميسي ! العجيب أن المئات من مناصري برشلونة احتشدوا أمام منزل ميسي انتظارًا لخروجه، على أمل أنه لم يغادر المدينة الكتالونية، وزعموا أنه داخل المنزل لا محالة، ولم يغادر. عرض خيالي من باريس أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى قيمة الراتب السنوي لليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، والذي سيصل إلى 40 مليون يورو، بالاضافة إلى 30 مليون يورو كمقدم عقد عند توقيعه. وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو الإسبانية” نشرت تقريرا في وقت سابق عن تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة، وعنونت: “العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة”. ميسي ونيمار الصحيفة الإسبانية أكدت، أن عقد ميسي خلال الأربع سنوات مع برشلونة يقدر بـ 555.237 مليون يورو، وهو ما يقارب الـ 10 مليارات و270 مليون جنيه مصري حيث يحصل على 138 مليون يورو سنويًا. لغز النادي الإنجليزي في تقرير صحفي نشرته ESPN منذ قليل، تم الكشف عن مفاجأة جديدة بشأن انتقال ميسي، حيث أن نادي انجليزي في لندن قدم عرضًا لـ ليونيل ميسي يساوي عقد باريس سان جيرمان. وبالنظر إلى قوة الدوري الإنجليزي مقارنة بالفرنسي، وامتيازات البريميرليغ، قد يغير ميسي وجهته من باريس نحو لندن. ما النادي الإنجليزي ؟ في لندن تبرز عدد من أندية تمتلك المال من أجل التعاقد، لكن تاريخ بعضها قد لا يتوافق مع طموح الأرجنتيني، العابر للحدود. الفرق الإنجليزية شيلسي، آرسنال، توتنهام، ويستهام، ليدزيونايتد، مع استبعاد آخر اثنين، واستبعاد توتنهام الغائب عن التتويجات، وكذلك آرسنال المتخبط فنيًا، يتبقى فقط تشيلسي الطامح للمجد مع توماس توخيل.. فهل ينتقل ميسي إلى تشيلسي ؟.

الخرطوم(كوش نيوز)