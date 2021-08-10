مني : فتح الحدود للتجارة مع كل الجيران





تسلم أركو مناوي مهامه حاكما لاقليم دارفورانفاذا لاتفاقية جوبا للسلام وذلك في احتفال التدشين الذي اقيم بميدان الفرقة السادسة مشاه بالفاشر ولاية شمال دارفور والذي اعلن فيه فتح ابواب التجارة مع الدول المحاددة للسودان

واعلن مني في الاحتفال فتح الحدود للتجارة بين اقليم دارفور ودول الجوار تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة في جوبا والتي على اساسها تم تنصيبه حاكما على الاقليم وحيا الاستاذ مني الجهود التي بذلها شركاء السلام لمشاركتهم ووقوفهم مع الإتفاق السلام، وحيا شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والنازحين واللاجئين لإنتصارهم للحق.

وقال مناوي إن اولويات فترة حكمه للاقليم تقوم على خلق أرضية تستوعب المشاريع التنموية والخدمية التى تجذب اللاجئين والنازحين والمستثمرين ، بجانب التواصل مع المجتمع الدولى والمانحين ، واعلن مناوي تدشين عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في الاقليم كاشفا تنفيذ مشروعات خدمات المياه والكهرباء بدارفور

وقال ان بداية اتدشين تسلمه لمقاليد الحاكم لاقليم دارفور هي بداية لتنفيذ الترتيبات الامنية وفقا لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان، وفتح التجارة الحدودية مع دول الجوار من ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان وترقية وتطوير التعليم بدارفور.

ودعا الى المصالحات المجتمعية وترسيخ القيم الاجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني لتحقيق التنمية والتطور في كل المجالات مبينا أن التحديات التي تواجهه البلاد سيتم تجاوزها بفضل ارادة وعزيمة ابناء الشعب السوداني .

سونا