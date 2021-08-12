سمية الخشاب للرجال: ألبسوا مايوه شرعي وأنتوا نازلين البحر عشان مانتحرش بيكم





طالبت النجمة سمية الخشاب، جميع الرجال الذين يبررون أن سبب التحرش هو ملابس البنات، ارتداء المايوه البوركينى.

وغردت سمية الخشاب، عبر حسابها على تويتر، قائلة:” أي حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعى، وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم”.

سمية الخشاب

وخضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير الأيام الماضية، وأرتدت بورنس أحمر في دبى مما جعلها تتصدر التريند، وأشارت سمية الخشاب إلى أن سعر البورنس الأحمر الذي ارتدته في جلسة التصوير يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ 200 ألف دولار.

وكانت سمية الخشاب قد طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة “أوعدك” مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول بعد طرحها.

وقالت سمية الخشاب:” إنه فى الفترة المقبلة هناك العديد من المفاجآت التي تعمل عليها في مجال الغناء، موضحه أنها سعيدة بنجاح أغنية أوعدك وما حققته من نسب مشاهدة حقيقية”.

سارة صلاح

اليوم السابع