رياضية

(توتي) يُحرج الهلال في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق

2021/08/12
0
91430854d1f33d32e31cf5ff8dfed09b
شعار الهلال

في مباراة مثيرة جرت مساء اليوم بين الهلال وفريق توتي في بطولة الدوري الممتاز انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق تقدم توتي مرتين في اللقاء فيما أدرك الهلال التعادل.

سجل لتوتي الهدف الأول نصر الربيع وعادل للهلال من ركلة جزاء محمد عبدالرحمن، وتقدم توتي للمرة الثانية وسجل له من ضربة ثابته إبرهيم كولينا الهدف الثاني فيما نجح ياسر مزمل في إدارك التعادل في الدقيقة (88) لينقذ الهلال من خسارة محققة في سباق الدوري مع غريمة المريخ الذي أصبحت تفصله (3) نقاط فقط من الأزرق.

بهذه النتيجة تربع الهلال على صدارة الممتاز بـ (62) نقطة فيما ارتفع فريق توتي إلى (31) نقطة.

باج نيوز

2021/08/12
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *