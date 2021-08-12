(توتي) يُحرج الهلال في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق





في مباراة مثيرة جرت مساء اليوم بين الهلال وفريق توتي في بطولة الدوري الممتاز انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق تقدم توتي مرتين في اللقاء فيما أدرك الهلال التعادل.

سجل لتوتي الهدف الأول نصر الربيع وعادل للهلال من ركلة جزاء محمد عبدالرحمن، وتقدم توتي للمرة الثانية وسجل له من ضربة ثابته إبرهيم كولينا الهدف الثاني فيما نجح ياسر مزمل في إدارك التعادل في الدقيقة (88) لينقذ الهلال من خسارة محققة في سباق الدوري مع غريمة المريخ الذي أصبحت تفصله (3) نقاط فقط من الأزرق.

بهذه النتيجة تربع الهلال على صدارة الممتاز بـ (62) نقطة فيما ارتفع فريق توتي إلى (31) نقطة.

باج نيوز