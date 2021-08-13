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شاهد بالصورة والفيديو: الشاب خالد زنقولا يسيطر على فيسبوك وحفلته الجديدة تحقق كامل العدد

2021/08/13
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خالد زنقولا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمغني الراب السوداني خالد زنقولا “ود المزاد” وهو مستلقي على أرضية المسرح وأصبحت من الصور الأكثر إنتشاراً يوم الخميس على صفحات فيسبوك.

وبحسب متابعة (كوش نيوز) فقد كانت الصورة من حفل فنان الراب الشاب ود المزاد التي قام بالتقاطها فريق شركة Fairyland #2
وهي من تصوير محمد احمد سعد من حفل يوم الخميس بالمكتبة القبطية .

وبحسب متابعات كوش نيوز والفيديو المرفق بات الشاب خالد زنقولا يحظى بجماهيرية واسعة وسط فئة الشباب في السودان وتحقق حفلاته كامل العدد.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/08/13
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