حكومة الخرطوم تصادق رسمياً على إلحاق عمال النظافة بالخدمة المدنية





صادقت حكومة ولاية الخرطوم على تسكين عمال هيئة النظافة بالولاية بالخدمة المدنية.

ووافق والي ولاية الخرطوم أيمن خالد على إنشاء 2602 وظيفة لاستيعاب عمال هيئة النظافة بالولاية استنادا للمادتين ( 7،8) من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2015.

ووجه الوالي في مايو الماضي اللجنة العليا لاستيعاب عمال هيئة النظافة بتسكين وتوفيق أوضاع العاملين بهيئة نظافة ولاية الخرطوم وفروعها بالمحليات بالخدمة المستديمة.

وستلتئم اللجنة يومي 16/17 أغسطس الحالي لإكمال استيعاب عمال النظافة بمحلية شرق النيل. بينما خصصت اللجنة يومي 18/19 من أغسطس لإكمال تسكين عمال النظافة بمحلية ام بدة ، بينما تنتقل اللجنة يومي 21/22 الى محلية كرري لاستيعاب عمال النظافة فيها. في يومي 23 /24 أغسطس تكمل اللجنة تسكين عمال النظافة في محلية ام درمان، ومباشرة يومي 25 /26 يتم اكمال ملفات عمال النظافة في محلية بحري. اما محلية الخرطوم فقد حددت اللجنة يومي 28 /29 من أغسطس لإكمال تسكين عمال النظافة فيها. وتختتم اللجنة اعمالها في المحليات بمحلية جبل اولياء يومي 30 /31 أغسطس. ثم تعقد اللجنة اجتماعا برئاسة الهيئة مطلع سبتمبر المقبل يومي 1/2.

من جانبها وصفت مدير هيئة النظافة بولاية الخرطوم نسيبة نورالدين القرار بالايجابي والمنصف وأنه رفع الظلم عن عمال النظافة وأعاد لهم حقوقهم المفقودة، مشيرةً الى أن إلحاق عمال النظافة بالخدمة المدنية سيحفظ لهم حقوقهم كاملة من معاش وتأمين اجتماعي.

السوداني