إصابة نجمة خط وسط منتخب السيدات روان سمير





أصيبت نجمة خط وسط منتخب السيدات اللاعبة روان سمير إصابة قوية في أربطة أوتار الركبة نتيجة لاحتكاك قوي ومباشر. ومن جهتها قالت طبيبة المنتخب د٠ ابرار يوسف إن إصابة روان جاءت نتاج لاحتكاك قوي ومباشر في التمرين السابق وقالت د. ابرار إن إصابة أوتار الركبة من المحتمل أن يتم شفاؤها خلال أربع او خمسة ايام من تاريخ الإصابة إذا ما واظب اللاعب على الانتظام في الجرعات العلاجية الموصى بها. ويذكر أن نجمة فريق التحدي ومنتخب السيدات من اللاعبات الأساسيات في خط وسط منتخب السيدات لما تتميز به من مهارات فنية عالية ويعول عليها الكوتش فاروق جبرة كثيرا في البطولة العربية للسيدات المقامة في أواخر أغسطس القادم بجمهورية مصر العربية

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