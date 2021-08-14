مناوي : سنشكِّل حكومة الإقليم والتشريعي ولن ننتظر المركز





دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، جميع مكونات الإقليم، للتحاور والتصالح وتجاوز مرارات الماضي.

ونادى خلال لقائه بالفاشر أمس، وفد الإدارات الأهلية بجنوب دارفور، بإشاعة التسامح والعفو عما سلف، وأكد أنهم بعد سماع نتائج لجنة التقصي الحالية سيذهبون لولايات دارفور الأربع.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الشرتاي إبراهيم عبد الله محمد، دعم الإدارة الأهلية لجهود مناوي في إنفاذ اتفاقية السلام وتحقيق السلام وبسط الأمن والاستقرار ومُعالجة إفرازات الحرب وتمهيد الطريق للتنمية.

الفاشر- فاطمة علي

صحيفة الصيحة