قانونية (قحت): تهديد (الوطني) المحلول بشأن تسليم البشير لـ(الجنائية) عمل إرهابي





قال رئيس اللجنة القانونية للتحالف الحاكم لقوى الحرية والتغيير ،د. نبيل اديب، إن تهديدات حزب المؤتمر الوطني المحلول بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية (عمل إرهابي) خارج عن النظام والقانون يستدعي السلطات إلى التدخل لحماية شعبها والقبض على عناصر الحزب المحلول وتقديمهم للعدالة .

وأكد اديب بحسب صحيفة السوداني، أن الشرطة والقوات المنفذة للقانون لديها من الوسائل للتوصل الي الشخص الذي اطلق التهديدات في النت وتعرف من الذي اصدتها .

الخرطوم: (كوش نيوز)