منتخبنا الوطني ضمن المستوى الرابع قبل سحب قرعة الكان





ستسحب قرعة كأس أمم إفريقيا، المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، يوم الثلاثاء القادم في العاصمة ياوندي.

وسيعتمد الكاف في تحديد مستويات القرعة على التصنيف الشهري الأخير، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس.

ووفقا لهذا التصنيف، ستوزع المنتخبات الـ24 المشاركة على عدة مستويات حيث يضم المستوى الأول منتخبات الكاميرون (منظمة البطولة) – الجزائر (حاملة اللقب) – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا، بينما يضم المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا ويلعب في المستوى الثالث كل من الرأس الأخضر – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو والمستوى الرابع مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – جامبيا.

وتعد مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة (7 مرات)، وتليها الكاميرون (5) وغانا (4).

صحيفة السوداني