شاهد الفيديو الذي أثار ضجة واسعة.. لحظة مداهمة الشرطة لحفل بأحدى المزارع وإمساك الشرطي بالفنانة مروة الدولية تحت تهديد (العكاز)





تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه فرد شرطة وهو يقتحم حفل غنائي بإحدى المزارع بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد اقتحم الشرطي الحفل الذي كانت تشارك فيه الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية بالرقص فقط دون أن تغني.

حيث تفاجأت المطربة برجل الشرطة وهو يحمل عصا في يده ويمسك بها دون غيرها على الرغم من أنها لم تشارك في الغناء ولم تخالف القانون حسبما كتب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أثار المقطع ضجة واسعة, حيث تعاطف المئات مع الفنانة الدولية وأكدوا أن الأمر قد يكون خلافات شخصية أو تصفية حسابات لأنها لم تكن مشاركة في الحفل بالغناء, وكان على الشرطي أن يتوجه نحو الفنانة التي كانت تغني أو فني الساوند سيستم بدلاً من الأمساك بالفنانة بهذه الطريقة الغريبة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين