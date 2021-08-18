نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية للعام القادم.. هكذا جاءت المجموعات





أقيمت مساء الثلاثاء، قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في الكاميرون بين الفترة 9 يناير و10 فبراير للعام القادم 2022.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الكاميرون – بوركينا فاسو – إثيوبيا – كاب فيردي.

المجموعة الثانية: السنغال – زيمبابوي – غينيا – مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب – غانا – جزر القمر – الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر – سييراليون – غينيا الاستوائية – كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس – مالي – موريتانيا – جامبيا.

الامارات نيوز