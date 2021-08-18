نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية للعام القادم.. هكذا جاءت المجموعات

أقيمت مساء الثلاثاء، قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في الكاميرون بين الفترة 9 يناير و10 فبراير للعام القادم 2022.
وجاءت نتائج القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: الكاميرون – بوركينا فاسو – إثيوبيا – كاب فيردي.
المجموعة الثانية: السنغال – زيمبابوي – غينيا – مالاوي.
المجموعة الثالثة: المغرب – غانا – جزر القمر – الجابون.
المجموعة الرابعة: نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو.
المجموعة الخامسة: الجزائر – سييراليون – غينيا الاستوائية – كوت ديفوار.
المجموعة السادسة: تونس – مالي – موريتانيا – جامبيا.
الامارات نيوز