تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول.. موسمان والأغلى فى التاريخ





بدأ نادى ليفربول الإنجليزى بشكل جدى مفاوضات تجديد عقد نجمه المصرى محمد صلاح، بعدما لعب الفرعون دورا رئيسيا فى انتصار الريدز على نوريتش سيتى فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى، حيث صنع هدفين وسجل آخر.

وبحسب موقع “ذا أتلتيك” الأمريكى فإن المحادثات جارية بالفعل بشأن إيجاد صيغة للاتفاق على عقد جديد لمحمد صلاح سيجعله الأغلى في تاريخ النادي من حيث قيمة الرواتب.

ويقول جيمس بيرس في تصريحات نقلها موقع “أنفيلد ووتش” البريطانى “عقد صلاح الحالي مع ليفربول، والذي يتقاضى فيه 200 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع ينتهي في صيف 2023”.

وتابع: “ملاك ليفربول يرغبون في تجديد عقد صلاح لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب”.

وأضاف جميس فى التقرير : “وصفت مصادر رفيعة المستوى بالنادي المناقشات حتى الآن بأنها مثمرة، العملية مستمرة وليس هناك بالتأكيد أى شعور بالقلق من أنه لن يتم التوصل إلى حل وسط، خاصة أن ملاك النادى جعلوا تجديد عقود نجوم الفريق هو الأولوية بدل من إبرام صفقات خلال الصيف الحالى”.

وأردف جميس “يزداد شعور إدارة ليفربول بالتفاؤل بأن صلاح سيبقى بسبب الروح التي ظهر عليها منذ بداية فترة الإعداد للموسم الحالي، وصولا لبدايته”.

وأتم بيرس “يقبل ملاك ليفربول بفكرة بأن محمد صلاح، كواحد من أفضل اللاعبين على هذا الكوكب، يستحق أن يدفع راتبا له وفقًا لذلك، ولكن هناك حدود إلى أي مدى سيذهبون مالياً، هم لن يقوموا بتمزيق هيكل الأجور الذي تم وضعه وسمح لليفربول بمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا”.

ولعب صلاح، منذ وصوله فى 2017، دورا رئيسيا في تتويج ليفربول، بـ4 ألقاب، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

صحيفة اليوم السابع