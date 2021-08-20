وزير المالية يسحب تمويل القسط الشهري الخاص ببارجة الكهرباء التركية





وقفت البارجة التركية المزوّدة لبورتسودان بالتيّار الكهربائي عن الخدمة، الخميس.

وأعلنت الشركة المالكة سحب البارجة من السودان مما اضطر شركة توزيع الكهرباء تزويد بورتسودان بالتيّار من كهربائ سدّ مروي، وأعلنت عن قطوعات ضمن سياسات تخفيض الأحمّال.

وبدأت القطوعات ببورتسودان، الخميس، لست ساعاتٍ متواصلةٍ، تزامنت مع ارتّفاع في درجات الحرارة، ووقوع إصابات بضربات الشمس، لعددّ من المواطنين، بحسب ما أشارت صحيفة السوداني الصادرة، الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير المالية جبريل إبراهيم سحب التمويل الممنوح من وزير المالية السابق لهيئة الموانئ البحرية بدفع القسط الشهري الخاص بالبارجة التركية المزّودة بورتسودان بالتيّار الكهربائي، وأدّى قرار سحب التمويل إلى إعلان إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر برنامجًا لتخفيف الأحمال نسبةً لخروج البارجة التركية عن الخدمة.

وأعلنت الشركة بحسب الصحيفة أنّ فترة القطوعات ستكون في حدود 11 ساعة بواقع 6 ساعات في الفترة النهارية و5 ساعات في الفترة المسائية.

وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ ديون البارجة لدى وزارة المالية تجاوزت الـ”29″ مليون دولار بسبب عدم التزام المالية بدفع الأقساط في موعدها.

باج نيوز