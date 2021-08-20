وسط حضور جماهيري .. (رسمياً) ملعب الأبيض يحتضن مباراة المريخ و الاكسبريس الأوغندي





وافق اتحاد كرة القدم بولاية شمال كردفان على استضافة مباراة المريخ و الاكسبريس الأوغندي في الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

و تقرر إقامة المباراة في الثامن عشر من الشهر المقبل بملعب مدينة الأبيض ، و أوضح القوصي ؛ سكرتير اتحاد الأبيض في تصريح لـ(باج نيوز) أنهم وافقوا على استضافة المريخ بالإضافة إلى مباراة أهلي مروي و أطلع بره و التي ستقام في السابع عشر من الشهر ذاته.

و قال “هذا من واجبنا و دورنا الوطني تجاه كل الأندية السودانية و ملعب الأبيض مفتوح لكل الأندية التي تمثل السودان”.

و أكد سعادتهم باختيار المريخ و الأهلي للملعب مضيفا أنهم سيوفروا كل المعينات لتأهل الفريقين.

و كشف القوصي عن أن المباراتان ستقامان وسط حضور جماهيري كامل مبيناً أن السلطات في الأبيض لا تمنع الحضور الجماهيري في المباريات مشيراً إلى إقامة الدوري التأهيلي مؤخراً بحضور الجماهير.

و أضاف “المريخ و الأهلي مروي سيحظيان بمساندة جماهيرية غير مسبوقة”.

باج نيوز