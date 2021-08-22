مناوي : لن أتصالح مع قادة الوطني المحلول





أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أنه لن يتصالح مع قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول أبداً، وشدد على أهمية إجراء مصالحات واسعة مع الشعب السوداني وعزل من أسماهم بـ”المجرمين” وحدهم دون ممارسة سياسة الإقصاء التي قال إنها كلفت البلاد أثماناً باهظة.

واعتبر مناوي في تصريح لـ(الصيحة)، المصالحات موقفاً استراتيجياً وليس تكتيكياً سياسياً لتوديع العداوات السابقة والعمل على تأسيس دولة القانون.

وقال إن أولويات حكومة الإقليم تتمثل في إيقاف الحرب والصراعات وقيام المصالحات، وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، بجانب جذب الاستثمار لفتح فرص العمل.

الفاشر ــ فاطمة علي

صحيفة الصيحة