سياسية
مناوي : لن أتصالح مع قادة الوطني المحلول
أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أنه لن يتصالح مع قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول أبداً، وشدد على أهمية إجراء مصالحات واسعة مع الشعب السوداني وعزل من أسماهم بـ”المجرمين” وحدهم دون ممارسة سياسة الإقصاء التي قال إنها كلفت البلاد أثماناً باهظة.
واعتبر مناوي في تصريح لـ(الصيحة)، المصالحات موقفاً استراتيجياً وليس تكتيكياً سياسياً لتوديع العداوات السابقة والعمل على تأسيس دولة القانون.
وقال إن أولويات حكومة الإقليم تتمثل في إيقاف الحرب والصراعات وقيام المصالحات، وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، بجانب جذب الاستثمار لفتح فرص العمل.
الفاشر ــ فاطمة علي
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
الكيزان اصلا مافاضيين ليكم لانهم يخططون للعودة بكل السبل وسوف ينجحون … رضي من رضى ابى من ابى ..
وانت خليك في ترددك .. مرة تقول مصالحة مع الكيزان ومرة ترفض.. زي فقاعة الهواء تترنح يمنا وشمالا..
تبا لك
مالك غيرت رايك خلاص وصلت؟ في قيادات من الموتمر ماافسدت منها مثالا د غندور منتهي النزاهة والوطنيه في العمل لابد من مصالحه شامله حتي الموتمر الوطني الا من ثبتت عليه اهم الفساد لا تهم التشهير والمكايدات.
خلاف كده يازيد ماغذيت. اقعدو لفو كده لمن راسنا وراسكم يلف وهنيا لك يامصر.