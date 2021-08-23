شاهد بالفيديو.. مقطع مؤثر يظهر اللحظات الأخيرة من حياة العريس (الزاكي) الذي فارق الحياة برصاص أحد المهنئين في الدامر





تداول رواد ونشطاء بارزون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مؤثر جمل بداخله اللحظات الأخيرة من حياة العريس (الزاكي) الذي أبكى الملايين بعد وفاته نتيجة رصاصة طائشة من أحد المهنئين وذلك يوم الجمعة.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد ظهر العريس الراحل والذي اهتزت لوفاته مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وهو مبتسماً ويتلقى التهانئ والتبريكات من الأهل والأصدقاء.

وكتب متداولوا الفيديو الذي قام بتصويره أحد الحضور (أبشر يا عريس بالحور العين) وكتب آخر (كأنما يودعونه إلى زفته في الجنة).

وتحولت مناسبة فرح (الزاكي) إلى مأتم بعد وفاة العريس بطلق ناري عن طريق الخطأ من أحد أصدقائه المهنئين, ولقي العريس مصرعه بعد دقائق من عقد قرانه بحي الشاعديناب بالدامر بولاية نهر النيل، ولم تفلح محاولات إسعافه بمستشفى الدامر، حيث تولت الشرطة إجراءات التحقيق والتحري.

وبعد الحادث الأليم أصدرت السلطات السودانية قراراً بمنع إطلاق النار في المناسبات مع توقيع عقوبات صارمة في حق من يخالف القرارات.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين