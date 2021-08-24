حسمت صدارة الممتاز .. كشف تفاصيل كسب الهلال لشكواه ضد توتي





كسب نادي الهلال، الشكوى التي كان قد تقدم بها إلى لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، ضد نادي توتي، حول عدم صحة تسجيل اللاعب عبد العظيم شيخ الدين، ومشاركته في مباراة الفريقين بتاريخ 12/8/2021م، ضمن مباريات الدوري الممتاز، وقد كفلت الشكوى انفراد الهلال بصدارة الدوري الممتاز وإسدال الستار على البطولة مبكراً… وجاء قرار اللجنة الصادر أمس الأول قبول الشكوى شكلاً وموضوعاً بعدم صحة تسجيل اللاعب مثار الشكوى في فئة الشباب، واعتبار نادي توتي مهزوماً صفر/ 2، وتحويل نقاط المباراة لصالح الهلال، وإيقاف نشاط اللاعب عن المشاركة مع نادي توتي لحين توفيق أوضاعه.

وكان الهلال قد قدم الشكوى في سرية تامة عند دفعه بها، إيماناً منه بصحة كافة النقاط القانونية الواضحة التي استند عليها، ولضمان سير العدالة، وقد تم تقديمها بتنسيق تام بين الأمانة العامة للهلال والقطاع الرياضي.

واستند الهلال في الشكوى على المرجعية القانونية وفقاً للتالي:

١/ ضوابط وإجراءات تسجيل وانتقالات اللاعبين للفترة الرئيسية للموسم 2020/2021 بالخطاب أ س ك ق / تسجيلات 41 بتاريخ 12 / 10 / 2020م.

٢ / ضوابط وإجراءات تسجيل وانتقالات اللاعبين بالخطاب أ س ك ق / تسجيلات / 41 بتاريخ 23 / 3/ 2021م) مرفقات.)

وتمحورت أسباب الشكوى، في “5” نقاط رئيسية جاءت كالآتي:

١/ المنشور بالخطاب (أ س ك ق / تسجيلات/ 41 ) ، حدد ضوابط وإجراءات و سجيل اللاعبين فيه حسبما ورد في المادة (ثانياً) – (إجراءات التسجيل) في البند 1. : (تتم كافة إجراءات التسجيل والانتقال وفقاً للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لعام 2018م.

٢/ بينما حدد البند 2. من نفس المادة (تتم إجراءات تسجيلات اللاعبين بأندية الدرجة الممتازة وأندية الوسيط عبر نظام الانتقالات الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم TMS & D TMS بواسطة مسؤوليهم المؤهلين لهذا العمل كما هو معمول به.)

٣/ حددت المادة (خامساً) من المنشور والتي تتعلق بأعمار وإجراءات تسجيل لاعبي الفرق السنية البند 2. (يتم التسجيل بموجب استمارة خاصة ويجب على اللاعب إبراز جواز سفر أو رقم وطني أو بطاقة قومية).

٤/ بينما نص البند 3. من نفس المادة (لا يجوز تسجيل أي لاعب في الفرق دون إبراز المستندات الأصلية المذكورة في الفقرة (2) أعلاه.

٥/ بينما نص البند 4 من نفس المادة (يتم تسجيل لاعبي الشباب والناشئين بأندية الدرجة الأولى وأندية الوسيط والدرجة الممتازة فقاً للفئات السنية على النحو التالي:

أـ الشباب مواليد 2001 فما فوق

عليه، و بناءً على كل ما تقدم فإن اللاعب مسار الشكوى من مواليد ١ يناير ١٩٩٦ وذلك حسب المستندات.

١/ جواز السفر بالرقم P 06007515 الصادر بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

٢/ الرقم الوطني 2534074623

وبناءً على ذلك فإن عمر اللاعب من خلال هذه الوثائق الثبوتية والمستندات الرسمية المحدد في ضوابط وإجراءات تسجيل وانتقالات اللاعبين قد تجاوز السن المسموح بها لفئة الشباب، وأن تسجيل هذا اللاعب ضمن فئة الشباب باطلاً لتجاوزه السن القانونية.

صحيفة الصيحة