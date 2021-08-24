ليفربول يواصل “الخطة السحرية”.. ويجدد لخامس نجم





واصل ليفربول الإنجليزي تجديد عقود لاعبيه البارزين في صفوفه لينضم ظهيره الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون إلى 4 لاعبين قاموا بالمثل في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن ليفربول تجديد عقد روبرتسون لأمد طويل ليصبح خامس لاعب يقوم بذلك في الأسابيع الأخيرة، بعد الثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد.

وكان روبرتسون ركيزة أساسية في صفوف ليفربول وساهم بشكل كبير في إحراز ليفربول دوري أبطال أوروبا في صفوفه عام 2019 ثم تبعه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 1990.

خاض روبرتسون في صفوف ليفربول 117 مباراة منذ انضمامه من هال سيتي عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وقال روبرتسون: “أريد البقاء في صفوف هذا النادي أطول فترة ممكنة وأنا سعيد جدا لأجلي ولأجل عائلتي بعد تجديد عقدي”.

وأضاف “تأقلمنا سريعا هنا ونعشق النادي وما يحيط به وأنا سعيد لأن المشوار سيستمر”.

أشارت تقارير فرنسية إلى أن نادي باريس سان جرمان قد يوافق على رحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولا يزال كيليان مبابي يرفض تمديد تعاقده مع باريس سان جرمان، قبل أقل من عام على انتهاء عقده الساري.

ونقلت صحيفة “آس” عن محطة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، أن مبابي رفض كل عروض تمديد التعاقد المقدمة له من قبل النادي الباريسي، وآخرها لمدة 5 سنوات مع إمكانية إضافة موسم آخر، وهو ما أرجعته إلى رغبة اللاعب في الرحيل واللعب في صفوف فريق ريال مدريد.

ودفع رفض اللاعب الفرنسي الشاب الإدارة للتفكير في بيعه والاستفادة المادية منه بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد أن وصلت مفاوضات التجديد إلى طريق مسدود، حسب ما أكدته تقارير المحطة الفرنسية.

سكاي نيوز