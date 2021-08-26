السيسي يطالب بضرورة التوافق حول مشروع وطني عريض





طالب رئيس التحالف السودانى د: التجاني السيسي بضرورة التوافق حول مشروع وطني عريض للمحافظة على وحدة البلاد من التشرذم والاصطفاف القبلي ، وقال السيسي لدى مخاطبته اللقاء الاعلامي الخاص بمبادرة رئيس مجلس الوزراء حول القضايا الوطنية لمرحلة الانتقال بمنبر طيبة امس إن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حظي بتأييد شعبي كبير وإذا حافظ عليه لكان عبر وانتصر وأكد دعمهم للمبادرة شريطة أن توجه في طريقها الصحيح في تعزيز التوافق الوطني، وأردف: نسعى الى ضرورة دعم وارساء الديمقراطية في الفترة الانتقالية وحذر من اتخاذ قرارات لا تصب في مصلحة التوافق الوطني خاصة في ظل الهشاشة الامنية، وذكر: أصبحت البلد مليانة سلاح وهنالك غبن قبلي واستقطاب حاد يتم عبر الفيديوهات والميديا الى جانب تدهور الاوضاع الخدمة المدنية وطالب بضرورة الاعتراف بأن البلاد في خطر ودعا الى أهمية تدخل الدولة لمنع السيولة التي تشكل خطراً على الأمن وتخوف من حدوث انقلابات وذكر اذا حدث ذلك فهذه كارثة داعياً الى أهمية تفعيل آلية رشيدة تضع خارطة طريق للتوافق الوطني الذي يسع الجميع.

من جهته رسم نائب رئيس تحالف نهضة السودان، رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله علي مسار صورة قاتمة لأحوال الشعب السوداني في هذه المرحلة .وقال إن 90% من الشعب السوداني غير راضٍ عن الحكومة الانتقالية و حذر مسار من انهيار الخدمة المدنية وتابع: الخدمة المدنية ستنتهي وقد يغيب كل الموظفين والعاملين عن دواوين العمل بفعل الظروف الراهنة مبيناً أن هنالك كساد عالي لانعدام القوة الشرائية. وحذر من وصول السودان إلى مجاعة في ظل الظروف الراهنة وتابع : الحكومة مع ذلك لا يوجد لديها إحساس بالمشكلة ولا توجد جدية في البحث عن حلول، وأضاف “الحكومة شغالة كيري ” ولا تعرف مهامها.

وفي ذات السياق قال رئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية التوم هجو ان الفترة الانتقالية انحرفت في اتجاه الشمولية وتحولنا من يمين متطرف الى يسار متطرف وأكد أن هنالك تخلي عن شعارات الثورة ووصف مبادرة رئيس الوزراء بأنها مبادرة اقصاء وتمكين لتيار ايدلوجي معين ورأى أنها تمثل نفس عقلية الانقاذ.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة