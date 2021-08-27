رئيس إتحاد الخرطوم لكرة القدم يشدد على تضافر الجهود لتطوير كرة القدم





شدد الأستاذ الشاذلي عبدالمجيد رئيس الإتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم على ضرورة تضافر الجهود وتعاون الجميع خلال المرحلة المقبلة من عمر الحركة الرياضية بالخرطوم لتطوير وترقية رياضة كرة القدم في المحور التنموي والإداري والفني.

وأكد وفق( سونا) إهتمام المجلس بمشروعات البنى التحتية التي تشمل الإستادات والملاعب والسعي لإعادة تأهيلها بالصورة المطلوبة، وكشف عن خطة الإتحاد في الربع الأخير من هذا العام التي ترتكز على تنظيم الدورات التدريبية لإداري الأندية وتأهيل الحكام والمدربين لضمان موسم رياضي ناجح خالي من الإخفاقات والفشل والعيوب.

ودعا مجالس إدارات الأندية للنأي عن الصراعات الإدارية وخلق بيئة ومناخ صالح للاعبين لتحقيق الإستقرار النفسي والمعنوي لهم. وقدم التهنئه لناديي كوبر وودنوباوي بمناسبة تأهلهما للدوري الممتاز عن جدارة وإستحقاق وتمنى لهم الثبات وتحقيق المراكز الأولى في الدوري وتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والأفريقية والدولية والعودة بالإنتصارات وبشر بأن أبواب الإتحاد مشرعة لإستقبال وإستماع لأي آراء أو مقترحات من شأنها بالدفع بالرياضة للأمام.

( كوش نيوز)