بكل سهولة.. “سيتي” يدك شباك أرسنال بخماسية نظيفة





بكل سهولة، فاز مانشستر سيتي حامل اللقب على ضيفه أرسنال 5-صفر في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، وهي نتيجة تعني هزيمة النادي اللندني في أول ثلاث جولات من الموسم للمرة الأولى منذ 1954-1955. وفي ملعب الاتحاد تحسر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال على أداء فريقه الذي اهتزت شباكه مرتين خلال أول 12 دقيقة عن طريق إيلكاي جندوجان وفيران توريس. وزادت معاناة الضيوف (بحسب سكاي نيوز) بعد طرد لاعبهم جرانيت شاكا بسبب مخالفة غريبة في الدقيقة 35. وبعد ذلك، هيأ لاعب سيتي الجديد جاك غريليش الهدف الثالث لزميله غابرييل غيسوس مباشرة قبل نهاية الشوط الأول. وأحرز رودريغو هرنانديز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف توريس هدفه الثاني والخامس لفريقه. وبهذا، فإن أرسنال لم يحصل على أي نقاط حتى الآن بعد خوض أول ثلاث جولات من الموسم كما أنه لم يحرز أي هدف أيضا في حين صعد سيتي ولو مؤقتا إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط.

الخرطوم (كوش نيوز)