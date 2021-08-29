غضب في المريخ بسبب سخرية ( برقو)





صبت اعداد كبيرة من جماهير المريخ غضبها على عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم مسؤول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حسن برقو، وذلك على خلفية ما أثير من سخريته (بحسب السوداني)من انتماء مرشح رئاسة نادي المريخ حازم مصطفي، لنادي المريخ وهو ما أثار حفيظة أنصار الأحمر الذين طالبوا برقو بضرورة احترام المريخ بوصفه ناديا كبيرا صاحب ارث وتاريخ وإنجازات كبيرة للكرة السودانية مشيرين إلى ان ما قدمه المريخ للكرة السودانية لا ينكره اي مكابر محذرين اياه من مغبة السخرية الدائمة من المريخ في مثل هذه المحافل.

الخرطوم (كوش نيوز)