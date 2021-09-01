هيئة شؤون الأنصار تحدد موقفها من عروض الأزياء





جوّز مولانا آدم أحمد يوسف نائب الأمين العام لهيئة شئون الأنصار، تنظيم عروض الأزياء في السودان، حال لم تخل بالآداب وجرت فعالياتها بشكل محترم .

وأشار يوسف في حديثه لـ”النورس نيوز ” إلى أن الإسلام لم يحدد زياً لرجل أو امرأة وأن هنالك مواصفات عامة في العدالة والمساواة. وزاد: ” كونو يعرض زي بصورة كويسة، فلابأس من ذلك”.

حول إمكانية تعارض ذلك مع العادات والتقاليد قال إن العادات والتقاليد تتغير بالزمان والمكان، لكن يجب أن يكون ذلك من الأسوأ للأفضل وليس العكس ، مع ضمان عدم اساءة الأدب.

ونظم مهتمون بالموضة والأزياء عدة عروض بالخرطوم الآونة الأخيرة، في ظل ردود فعل متراوحة من قبل المجتمع بين التأييد تماشياً مع روح العصر، والرفض حفاظاً على التقاليد والتزاماً بالشرائع.

صحيفة السوداني