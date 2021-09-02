



صرح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاتل من أجله للبقاء في ريال مدريد، واصفا المدرب الهولندي لويس فان غال بالأسوأ في مسيرته.

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الرياضة

دي ماريا: رونالدو قاتل من أجلي.. والشخص الأسوأ هو المدرب الهولندي

02.09.2021 | 15:00 GMT

دي ماريا: رونالدو قاتل من أجلي.. والشخص الأسوأ هو المدرب الهولندي

Stringer Spain / Reuters

صرح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاتل من أجله للبقاء في ريال مدريد، واصفا المدرب الهولندي لويس فان غال بالأسوأ في مسيرته.

وكشف دي ماريا، خلال تصريحاته لصحيفة “ليبرو” الأرجنتينية بعض كواليس فترته في صفوف ريال مدريد وعلاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حينها: “مورينيو مجنون، لكن معي كان دائما شخصا جيدا، وكان يتشاجر مع أي شخص”.

وأضاف: “ذات مرة تشاجر مع كريستيانو رونالدو، وأخبره أنه لم يركض، وأن الجميع ركضوا من أجله”.

وتابع دي ماريا: “دعوت كريستيانو إلى عيد ميلادي الأول في مدريد، واعتقدت أنه لن يحضر، لكنه أتى وشرب الجعة مع أصدقائي”.

وأردف: “رونالدو وعدد قليل من الأشخاص قاتلوا من أجل بقائي في النادي، لكن مع إدارة فلورينتينو بيريز للأمور هناك، كان الأمر صعبا بعض الشيء”.

الرئيسية

الرياضة

دي ماريا: رونالدو قاتل من أجلي.. والشخص الأسوأ هو المدرب الهولندي

02.09.2021 | 15:00 GMT

دي ماريا: رونالدو قاتل من أجلي.. والشخص الأسوأ هو المدرب الهولندي

Stringer Spain / Reuters

صرح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاتل من أجله للبقاء في ريال مدريد، واصفا المدرب الهولندي لويس فان غال بالأسوأ في مسيرته.

وكشف دي ماريا، خلال تصريحاته لصحيفة “ليبرو” الأرجنتينية بعض كواليس فترته في صفوف ريال مدريد وعلاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حينها: “مورينيو مجنون، لكن معي كان دائما شخصا جيدا، وكان يتشاجر مع أي شخص”.

وأضاف: “ذات مرة تشاجر مع كريستيانو رونالدو، وأخبره أنه لم يركض، وأن الجميع ركضوا من أجله”.

وتابع دي ماريا: “دعوت كريستيانو إلى عيد ميلادي الأول في مدريد، واعتقدت أنه لن يحضر، لكنه أتى وشرب الجعة مع أصدقائي”.

وأردف: “رونالدو وعدد قليل من الأشخاص قاتلوا من أجل بقائي في النادي، لكن مع إدارة فلورينتينو بيريز للأمور هناك، كان الأمر صعبا بعض الشيء”.

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ولعب دي ماريا 4 سنوات بقميص ريال مدريد “الميرنغي”، قبل أن يرحل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2014، مقابل صفقة بلغت نحو 60 مليون جنيه إسترليني.

وعن فترة اللعب تحت قيادة الهولندي فان غال حين كان يرتدي قميص مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في الموسم (2014-2015)، قال دي ماريا: “كانت مشكلتي في مانشستر هي المدرب. كان فان غال هو المدرب الأسوأ في مسيرتي”.

وأضاف: “كنت أسجل وأصنع الأهداف، وأجده في اليوم التالي يتحدث معي عن تمريراتي الخاطئة”.

وتابع حديثه عن المدرب الهولندي قائلا: “لقد كان ينقلني بين مراكز الملعب كثيرا”.

وأتم دي ماريا: “لويس فان غال لا يحب اللاعبين مثلما يحب نفسه أولا”.

وشارك دي ماريا في 27 مباراة بقميص “الشياطين الحمر” وسجل خلالها 3 أهداف.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، آنخيل دي ماريا، انتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2015، وأصبح لاعباً رئيسياً في تشكيلة الفريق، وخاض معهم 173 مواجهة في جميع البطولات، وسجل 52 هدفاً.

وقاد النجم أنخيل دي ماريا (33 عاما) منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم الصيف الماضي، بإحرازه هدف الفوز “الذهبي” الوحيد في مرمى نظيره البرازيلي في عقر داره على ملعب “ماراكانا الشهير”، في المباراة النهائية للبطولة.

العربية نت