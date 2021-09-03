ممثلو الادارة الأهلية يسحبون استقالاتهم ويعودون لمبادرة حمدوك





سحب ممثلو الادارة الاهلية بآلية مبادرة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وذلك بعد اجتماعهم به أمس وتأكيده على ضرورة وجودهم في الآلية.

وقال الأمين العام للادارة الأهلية بشرى الصائم بحسب صحيفة الجريدة: “التسريبات بشأن الاستقالة مقصودة والغرض منها الانتقاص من قدر الادارة الأهلية وتشويه سمعتها ونحن نعرف من يقف وراء ذلك” وأردف نشكر رئيس الوزراء على دعوته لنا وسماعه لقضيتنا وكشف عن حضور الناظر مادبو زعيم الرزيقات والناظر منتصر والناظر دكين للاجتماع.

(كوش نيوز)