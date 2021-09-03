الخارجية : البلاد تواجه تحديات التهريب والتجارة غير المشروعة





جددت وزيرة الخارجية ،د. مريم الصادق المهدي ، التزام الحكومة السودانية بالمبادرة الاقليمية لمكافحة التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية في إقليم دول البحيرات العظمى.

ودعت وزيرة الخارجية لدى مخاطبتها ختام الورشة الإقليمية لدول البحيرات لمكافحة التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية بالخرطوم امس ، الأمم المتحدة ومنظمة دول البحيرات لدعم السودان في بناء القدرات السودانية وتعزيز دور الشباب و المرأة لإدخالهم في قطاع التعدين وتشجيعهم في العمل التعديني وإيحاد فرص عمل عبر توفير فرص التدريب والتمويل المالي من البنوك ليكونوا جزءًا من قطاع التعدين .

وأشارت مريم إلى أن السودان يواجه عددا من التحديات أبرزها التجارة غير المشروعة والتهريب .

ومن جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة لإقليم دول البحيرات ،هوانق شيا ، التزام الأمم المتحدة بدعم وتقديم المساعدة لدول إقليم البحيرات لتعزيز قدراتها في مجال التعدين ومكافحة الإتجار غير المشروع للموارد الطبيعية ومكافحة الحركات السالبة؛ حركات التمرد والشركات التي تعمل خارج الإطار القانوني والرسمي.

وأشاد شيا بجهود السودان لإنجاح الورشة المهمة حول الموارد الطبيعية لدول إقليم البحيرات ،معربا عن شكره وتقديره للبنك العربي للتنمية في إفريقيا والوكالة الألمانية لما قدماه من نموذج يحتذى به في دعم والمساعدة من أجل إنجاح الورشة لإقليم البحيرات حول الموارد الطبيعية .

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