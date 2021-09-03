ترباس : (حأعمل عدادي سبعة ملايين والما بدفع ما بغني ليهو)





قال الفنان كمال ترباس إن عداد حفلاته سيصل الى سبعة ملايين جنيه، والا لن يغني وان وضعه المادي الجيد يساعده في ذلك.

وقال ترباس لدي استضافته في برنامج اعترافات بقناة الهلال الفضائية، إن المطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل ناجحة بغض النظر عن المحتوى الذي تقدمه، مضيفا أن لكل فنان صرفة ومن حق الجبلية تاخذ صرفتها من شهرة ومال، مؤكدا مشاركته في حفل زفافها الاخير مدفوع القيمة، كما أشار إلى علاقته بالنظام السابق التي وصفها بالجيدة في حدود الصداقة، مؤكدا عدم انتمائه لجهة حزبية وتمنى خروج قيادات النظام السابق من السجن قائلا لكل جواد كبوة.

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