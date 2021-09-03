حشود كبيرة وسرقة وعنف في زفاف عائشة الجبل بلوبلو تغادر الحفل غاضبة بسبب الفوضي





شهد حفل زواج الفنانة عائشة الجبل الذي أقيم مساء امس الاول بفندق القراند هوليدي فيلا بالخرطوم أحداث عنف وشغب تم من خلاله تكسير بوابة الصالة وتهشيم الزجاج بسبب إصرار عدد كبير من الاشخاص الموجودين بالخارج بعد أن تم منعهم من الدخول بواسطة رجال الامن ومنظمي الحفل لانهم لا يحملون كروت دعوة لدخول صالة الحفل ليتدافعوا بالقوة نحو بوابة الصالة وهم يطرقونها بعنف شديد حتي تم خلعها ليتدافع بعدها الجميع داخل الصالة التي شهدت ازدحاما شديداً بعد أن ضاقت بهم جنباته ولم تتمكن العروس بسببه من دخول الصالة، الا بعد مشقة كبيرة بعد أن حاول منظمو الحفل افساح المجال لها للوصول الى الكوشة.

تغنى في بداية الحفل الفنان كمال ترباس بعدد من الاغنيات التي تفاعل معها الحضور فيما شكل عدد من الفنانين حضورا جميلا في المناسبة من بينهم الفنان شكر الله عزالدين ومحمد عيسى وغيرهم، لتواصل بعده الغناء الفنانة حنان بلوبلو التي قدمت أغنيتين، الا أن الازدحام والتدافع الشديد في المسرح منعها من المواصلة وجعلها تختم الحفل وتغادر المكان غاضبة.

وشهد الحفل بسبب الازدحام الشديد حالات سرقة عدد من الهواتف في الوقت الذي فشل فيه منظمو الحفل من السيطرة على الحشود الكبيرة التي اتسمت بالفوضي وعدم النظام.

السوداني