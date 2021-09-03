رسالة مؤثرة للكاتب الصحافي “هاشم كرار” عقب تضامن أسرته معه جراء العلاج الكيميائي





بعث الكاتب الصحافي المعروف الأستاذ هاشم كرار، رسالة مؤثرة لعائلته وأصحابه، بعد أن حلق جميع أفراد أسرته شعورهم بما فيهم زوجته، تضامناً معه، بهدف رفع معنوياته، بعد أن تساقط شعره جراء العلاج الكيميائي.

وكتب “كرار” على صفحته بفيسبوك :

إلى كل الاحباب؛الصحاب الذين اعرفهم، والذين لا..كل الذين يرفعون الاكف داعين لي بظهر الغيب..بظهر الحاضر..

شكرا لكم، جميعا..

تباريكم العافية . تدثركم . تزملكم . تصايحكم. تماسيكم.

يا رب.

استسمحكم جميعا، يا صحاب؛انابة عني، قولوا شكرا لعائلتي.

تساقط شعر رأسي، وشنبي، بسبب الكيماوي.

كنت اعرف ان ذلك سيحدث..كنت ابتسم واقول لنفسي؛ انها زكاة التفة!

ابكتني عائلتي.

ابكتني زوجتي اماني؛ خرجت بكامل شعرها الجميل، وجاءتني تقدل فرحا، وصوتها طربان يغني؛ شلتو ياهاشم، شلتو!

اولادي ابكوني: دون اتفاق مسبق بينهم، شال اي منهم، شعره عن بكرة ابيه!

يا.. يا للصلع..

يا لهذا التضامن، الذي يبكي..يبكيني!

اشكروهم، عليكم الله،

وشكرا تاني، ليكم.

السوداني