رسالة مؤثرة للكاتب الصحافي “هاشم كرار” عقب تضامن أسرته معه جراء العلاج الكيميائي
بعث الكاتب الصحافي المعروف الأستاذ هاشم كرار، رسالة مؤثرة لعائلته وأصحابه، بعد أن حلق جميع أفراد أسرته شعورهم بما فيهم زوجته، تضامناً معه، بهدف رفع معنوياته، بعد أن تساقط شعره جراء العلاج الكيميائي.
وكتب “كرار” على صفحته بفيسبوك :
إلى كل الاحباب؛الصحاب الذين اعرفهم، والذين لا..كل الذين يرفعون الاكف داعين لي بظهر الغيب..بظهر الحاضر..
شكرا لكم، جميعا..
تباريكم العافية . تدثركم . تزملكم . تصايحكم. تماسيكم.
يا رب.
استسمحكم جميعا، يا صحاب؛انابة عني، قولوا شكرا لعائلتي.
تساقط شعر رأسي، وشنبي، بسبب الكيماوي.
كنت اعرف ان ذلك سيحدث..كنت ابتسم واقول لنفسي؛ انها زكاة التفة!
ابكتني عائلتي.
ابكتني زوجتي اماني؛ خرجت بكامل شعرها الجميل، وجاءتني تقدل فرحا، وصوتها طربان يغني؛ شلتو ياهاشم، شلتو!
اولادي ابكوني: دون اتفاق مسبق بينهم، شال اي منهم، شعره عن بكرة ابيه!
يا.. يا للصلع..
يا لهذا التضامن، الذي يبكي..يبكيني!
اشكروهم، عليكم الله،
وشكرا تاني، ليكم.
السوداني
4 تعليقات
أسال الله أن يواليك بالشفاء والعافية وكل مرضي المسلمين
الأخ / هاشم أحمد كرار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف ألف سلامه ونسأل الله العلي القدير أن يمنحك الصحة والعافية وتعود شاب هاشا باشا لتنشر البسمة والفرحة لأسرتك وأصدقائك وزملائك انه قريب سميع مجيب تحياتي للأهل بالحصاحيصا وخارجها
شفاك الله وعافاك واجر وعافية أن شاء الله ..ثق بالله وبنفسك ..طهور إن شاء الله …
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما وعليك بالدعاء والتضرع والتذلل لله فى ثلث الليل الاخر واوصيك بالاكثار من جميع انواع الخضار والامتناع عن السكر والنشويات وعليك بالصيام يومى الاثنين والخميس والايام البيض فانه يقتل الخلايا الخبيثة ويبدلها بخلايا حية جديدة وباذن تشفى نهائيا من هذا المرض اللعين .