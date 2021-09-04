بعد ساعات من تعيينه .. توصية لحمدوك بإعفاء مدير الموانئ





قال وزير النقل ميرغني موسى، إنه سيضطر لإرسال توصية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإعفاء المدير الجديد لهيئة الموانئ البحرية الذي صدر قرارٌ بتعيينه أمس الأول لأسبابٍ تتعلّق بآراء سياسية تتعارض مع الثورة.

وإثر إصدار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراراً الخميس بتعيين تاج السر مدني مديراً لهيئة الموانئ البحرية خلفاً لأونور محمد سلطان، تداول نشطاء على نطاقٍ واسعٍ، آراءً للمدير الجديد في منصات التواصل الاجتماعي تشمل تأييداً للنظام البائد وانتقادات للجنة إزالة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989.

وقال وزير النقل في بيان إنه عقب صدور قرار تعيين مدني تناولت الوسائط الإعلامية مقتطفات من صفحته “يُعبِّر فيها عن آراء لا تتماشى مع تطلعات وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأكد الوزير أنّ تاج السر مدني مستقل سياسياً ولا ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول، لكن آراءه الشخصية التي ظهرت من خلال صفحته تتعارض مع أهداف وتطلعات أبناء وبنات الثورة السودانية.

وأبدى الوزير، اعتذاره للسودانيين عن توصيته بتعيين مدني، وتعهّد بإرسال توصية جديدة لرئيس الوزراء لإعفائه، على أن يستمر تكليف عصام حسابو نائب مدير الهيئة للعمليات، بإدارة الهيئة لحين اختيار مدير مناسب بعد التشاور مع الجهات المعنية.

وأشار وزير النقل إلى أنّ الشرق به تعقيدات عظيمة وقديمة تراكمت عبر الحقب، مما يجعل فرص الاختيار للمناصب الحكومية خاصة ذات الصلة بالشرق وقضاياه ضيقة ومحدودة.

وتابع “يجب علينا في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا أن نسعى معاً لاغتنام هذه الفُرصة لفتح حوار موسع وشفاف يعطي أولوية للمطالب الثورية دُون أن يغفل هذه التعقيدات والسُّبُل المثلى لمعالجتها”.

صحيفة الصيحة