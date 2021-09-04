جنوب دارفور تكمل ترتيباتها لاستقبال مناوي





أعلنت اللجنة العليا لاستقبال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي غداً الأحد في أول زيارة له للولاية بعد تنصيبه حاكماً للإقليم في العاشر من أغسطس الماضي.

وقال رئيس اللجنة العليا للاستقبال أمين عام حكومة الولاية حامد التجاني هنون في تصريحات صحفية، إن كافة الاستعدادات اكتملت لزيارة الحاكم والتي تستغرق عدة أيام، يرافقه خلالها عددٌ من أعضاء مجلس السيادة.

ووصف هنون، زيارة مناوي بالمهمة وستنعكس خيراً على السلام المجتمعي وتعافي الإقليم.

وقال إن الحاكم ومن خلال الزيارة سيفتتح معمل الصحة العامة بغربي السودان وسيقف على بعض المشروعات القائمة، بجانب تفقد المؤسسات الخدمية وخاصة الصحة والتعليم والمياه.

نيالا- حسن حامد

صحيفة الصيحة