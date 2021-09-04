البنك الدولي يُطالب بمُراجعة مُحتوى كتاب للصف الرابع قبل الطباعة





كشفت مصادر مطّلعة بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، عن إعادة البنك الدولي، كتاب اللغة العربية للصف الرابع أساس إلى المركز، لعدم حياد المنهج واحتوائه على شخصيات حزبية.

وطالب البنك – الذي التزم بطباعة المنهج عبر برنامج تقوية الأساس بمنحة خاصة – بمُراجعة المُحتوى وسحب تلك الشخصيات.

وأرجع المصدر، تلك الأخطاء لعدم إجازتها من قبل المجلس العلمي، وقال إنّ مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي حبيب آدم حبيب، سمح لثلاثة أعضاء من لجنة تعديل وتصميم كُتب الأساس بالمشاركة في تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، بينهم رئيس اللجنة الباقر رحمة، مما أدى لتأخير تعديل وتصميم المناهج نتيجة ذلك الغياب، وأدى لتأجيل العام الدراسي.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة