سياسية
البنك الدولي يُطالب بمُراجعة مُحتوى كتاب للصف الرابع قبل الطباعة
كشفت مصادر مطّلعة بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، عن إعادة البنك الدولي، كتاب اللغة العربية للصف الرابع أساس إلى المركز، لعدم حياد المنهج واحتوائه على شخصيات حزبية.
وطالب البنك – الذي التزم بطباعة المنهج عبر برنامج تقوية الأساس بمنحة خاصة – بمُراجعة المُحتوى وسحب تلك الشخصيات.
وأرجع المصدر، تلك الأخطاء لعدم إجازتها من قبل المجلس العلمي، وقال إنّ مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي حبيب آدم حبيب، سمح لثلاثة أعضاء من لجنة تعديل وتصميم كُتب الأساس بالمشاركة في تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، بينهم رئيس اللجنة الباقر رحمة، مما أدى لتأخير تعديل وتصميم المناهج نتيجة ذلك الغياب، وأدى لتأجيل العام الدراسي.
الخرطوم- أم بله النور
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
المطالبة بمراجعة المناهج تأتي من الخارج … والشعب نااااايم ولا يدري ما يحاك ضده من اليساريين ..
شهد الله اني راجعت مقرر اللغة الانجليزية للصف الثامن اساس فوالله وجظتهم قد حزفوا منه اكثر من ٩٠ % .. والمكذب يسأل المعلميبن ..
اذا كان الطالب اصبح يدرس يومين في الاسبوع فقط … فكيف يدرس المنهج الكامل اللي وضعوه الكيزان …
اصحوا ايها النائمين … السودان ح يضيع بسبب حكومة المواسير ..