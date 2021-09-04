مواطنة تنشر مقاطع لـ”فأر” داخل ثلاجة أشهر محلات بيع الآيس كريم





نشرت مواطنة مقطع فيديو لفأر يأكل داخل ثلاجة ايس كريم لإحدى أشهر المحلات التجارية بأم درمان، وذكرت المواطنة حين رأينا الفأر داخل الثلاجة يأكل من الايسكريم أخبرنا أصحاب المحل ولكن وجدنا منهم معاملة سيئة جداً ونفي المشرف وجود الفأر بمحلاتهم وواصل البيع للزبائن دون الاهتمام لتحذيراتنا فقاموا بتحذير الزبائن ولكن الكثير منهم كان قد تناول الايسكريم. وأضافت بحسب صحيفة السوداني، أنها علمت بالحدث بعد تناولهم الآيسكريم برفقة ابنتها التي لم يتجاوز عمرها العام ووجهت رسالة لاصحاب المحل قائلة(لو حصلت لينا حاجة احملكم كامل المسؤلية). و تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المنشور مؤكدين أن العديد من المطاعم والمحلات توجد بها نفس الإشكالية واسوأ فيما حمل البعض المسؤولية لغياب الدور الرقابي لوزارة الصحة وحكومة ولاية الخرطوم وعلق البعض قائلاً بلد الفأر عايش فيها رفاهيات اكتر من المواطن ويأكل ايسكريم فنيليا.

الخرطوم (كوش نيوز)